الارتزاق بالتمويه!! - عبله عبدالرحمن

2020/09/14 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبله_عبدالرحمن السعادة نجدها في سعادة المجموع عبارة ما عادت تلقى صدى القبول في حاضرنا المحاصر بالنكبات وحين نمر عنها في كتب الثقافة نقرأها باستهزاء ليس لانها اصبحت مفقودة ولكن لصعوبة احتمال الوصول اليها او الهناء بها.



التعاسة كعنوان كبير اصبحت محطتنا التي نعرفها وتعرفنا بعد ان ضلت السعادة طريقنا وحياتنا.



عبارة اخرى سقطت بعد ان كان يقين تحقيقها امر لا جدال فيه وهي (صرخة الحق لا يكمن ان تضيع).



للاسف صرخة الحق ......





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