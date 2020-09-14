التنظير في الشعر - ثورة التجديد الشعري- مع الشاعر والصحفي مكي النزال - الحلقة الثالثة عشر من – لهفة مداد تورق بين جنباته شعرًا- في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي

2020/09/14 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_الفلاحي ادونيس يقول : "إن الشعر قادر على تغيير العلاقة بين الأشياء والكلمات..



وإن التنظير في الشعر ،هو مثل التحدث عن الحب، هناك أشياء من الصعب شرحها، فالعالم خلق لا ليفهم ولكن لأن يفكر فيه ولمساءلته."1. لأنك شاعر مختلف عبر عن فهمه للثورة والثورات والعلاقة بين الفن الشعر والايديولوجية، هل تظن أن للشعر قدرة على تغيير المجتمع؟ يخبرنا الشاعر النزال ، قائلًا:ابتداءً أقول إن أدونيس لم يعط صو ......





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