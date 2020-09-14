وفاة اعلامي عراقي بفيروس كورونا

2020/09/14 | 12:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} رحل الاعلامي العراقي حسين عريبي الساعدي متأثراً بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.وعمل في الساعدي في عدد من المؤسسات الاعلامية بينها قناة الفرات الفضائية.Mohameed

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