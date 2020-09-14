9 وفيات و367 إصابة جديدة بكورونا في محافظتين

2020/09/14 | 12:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجلت كل من ذي قار وديالى 367 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكر مصدر طبي، إن "ذي قار سجلت300 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية".وفي ديالى سجلت المحافظة "67 اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة الماضية".Mohameed

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