نائب يكشف عن تسريب لأسئلة امتحانات السادس الإعدادي

2020/09/14 | 12:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أفاد، عضو لجنة التربية النيابية، رعد المكصوصي، الاثنين، بورود معلومات تفيد بتسريب أسئلة ألإمتحانات الوزارية للصف السادس الاعدادي خلال ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم في إحدى المراكز الامتحانية.

وقال المكصوصي في بيان له اليوم (14 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "تسريب الأسئلة الوزارية، يعد إنتهاكا للعملية الامتحانية برمتها"، مؤكدا انه "في حال ثبتت صحة هذه المعلومة، سنحمل وزارة التربية المسؤولية الكاملة".

واضاف: "سنتبع ألاجراءات القانونية كافة، لمعاقبة من قام بهذا العمل، مهما كانت درجته الوظيفية"، عادا الامر "خيانة لا تغتفر، تستحق إنزال أشد العقوبات بالمتسببين ".

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