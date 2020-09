2020/09/14 | 12:51 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إطار استضافة قطر مباريات بطولة دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب القارة؛ قرر الاتحاد القطري لكرة القدم، واللجنة المحلية المنظمة، اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والتوجيهات الإرشادية لضمان سلامة جميع اللاعبين والمسؤولين المشاركين في البطولة التي تنطلق منافساتها اليوم الإثنين، بعد تعليق الأنشطة الرياضية في مارس الماضي بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إجراءات صحية احترازية في قطر لضمان سلامة المشاركين في دوري أبطال آسيا 2020 first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجراءات صحية احترازية في قطر لضمان سلامة المشاركين في دوري أبطال آسيا 2020) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجراءات صحية احترازية في قطر لضمان سلامة المشاركين في دوري أبطال آسيا 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).