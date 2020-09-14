نائب: قرار اخراج القوات الامريكية من العراق ملزم لجميع الحكومات

2020/09/14 | 12:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الاثنين، أن قرار مجلس النواب العراقي باخراج القوات الامريكية ملزم لجميع الحكومات العراقية.وقال البلداوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” قرار اخراج القوات الاجنية ومنها الامريكية من العراق ملزم لكل الحكومات العراقية دون استثناء وهو امر محسوم وجاء برؤية وطنية تمثل كل المكونات”.واضاف البلداوي،ان “العراقيين يمتلكون روحا وطنية رافضة لاي وجود اجنبي على اراضيهم في اي بقعة على ارض البلاد مؤكدا بان قرار اخراج تلك القوات لامناص منه وهو قرار وطني اتخذه نواب الشعب ولن يكون هناك تراجع عنه”.وكان مجلس النواب العراقي اتخذ في بداية العام الجاري قرارا اخراج القوات الاجنبية من البلاد ومنها الامريكية وذلك ردا على الانتهاكات والخروقات الأميركية المستمرة.



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