فيديو| مسؤول في أمانة بغداد يشتم مواطنًا على الهواء مباشرة

2020/09/14 | 13:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكيم عبد الزهرة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أثارت مشادة كلامية بين المتحدث باسم أمانة بغداد، حكيم عبدالزهرة، وأحد المواطنين على الهواء مباشرة في أحد اللقاءات التلفزيونية، جدلًا في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشتائم التي وجّهها عبدالزهرة إلى مواطن.

ويظهر الخلاف خلال مقطع فيديو رصده "ألترا عراق"، قيام أحد المواطنين بتوجيه عتب لأمانة بغداد، في اتصال هاتفي خلال استضافة عبدالزهرة في برنامج تلفزيوني، حيث قال المواطن، إن "أمانة بغداد تلقت مخصصات دون إعادة تعمير شوارع العاصمة، والأرصفة جميعها تالفة، ولا وجود لجهود الأمانة على أرض الواقع، ونحن لا نمتلك أمانة، لا يوجد في بغداد متنفس كالحدائق، لا يوجد إنجازات لدى أمانة بغداد ولا يوجد أحد لديه ضمير".

وبعد انتهاء المواطن من حديثه، انفجر متحدث أمانة بغداد بوجهه، حيث وجه سيلًا من الشتائم على الهواء مباشرة، قائلًا "احنه مو خدم عند الخلفوكم".

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