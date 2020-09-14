ذي قار تسجل 300 إصابة بكورونا و 8 وفيات خلال 24 ساعة

2020/09/14 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

افاد مصدر طبي من محافظة ذي قار، الإثنين، (14 أيلول، 2020)، بتسجيل 300 اصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة خلال يوم واحد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الطبية في محافظة ذي قار سجلت 300 اصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وكان مصدر طبي في دائرة صحة محافظة ذي قار، أفاد أمس الأحد (13 أيلول 2020)، بتسجيل أكثر من 290 إصابة جديدة ‏بفيروس كورونا و8 وفيات في المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية.‏

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة محافظة ذي قار، سجلت 8 وفيات و295 إصابة جديدة بفيروس ‏كورونا المستجد، خلال يوم واحد".‏

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