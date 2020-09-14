آثار ديالى تشكو التجاوزات .. 100 دعوى قضائية على متجاوزين على مواقع اثرية

2020/09/14 | 13:03 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اقامت مفتشية آثار ديالى / 100 / دعوى قضائية بحق المتجاوزين على المواقع الاثرية في المحافظة .وقال فيصل محمد مدير مفتشية آثار ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الدائرة ، بالتنسيق مع مديرية شرطة حماية الاثار ، رفعت / 100 / دعوى قضائية بحق المتجاوزين على المواقع الاثرية "، مبينا :" ان التجاوزات تشمل معامل مختلفة ودورا سكنية ومزارع ".واضاف :" ان احكاما قضائية صدرت بحق الكثير من المتجاوزين وفرضت غرامات مالية على متجاوزين آخرين "، داعيا المواطنين الى عدم التجاوز والمساس بالمواقع الاثرية المحرمة لان اجراءات قانونية صارمة تتخذ بحق المتجاوزين .يذكر ان ديالى تضم اكثر من / 800 / موقع اثري منتشرة بين اقضية ونواحي المحافظة ./انتهى

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