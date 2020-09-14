القوات العراقية تنفذ عملية إنزال في قضاء الرطبة

2020/09/14 | 13:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ جهاز مكافحة الإرهاب في العراق عملية إنزال في قضاء الرطبة بمحافظة الانبار.

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