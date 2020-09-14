2020/09/14 | 13:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تغييراً في عدد من وكلاء الوزارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس وزراء العراق يجري تغييرات في 8 وكلاء وزارات) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس وزراء العراق يجري تغييرات في 8 وكلاء وزارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).