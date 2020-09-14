2020/09/14 | 13:05 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 14 سبتمبر 2020 | 12:52 مساءً | عدد القراءات : 16

ذي قار تسجل ٣٠٠ اصابة وثماني وفيات بفيروس كورونا

سجلت محافظة ذي قار، الاثنين، ثماني وفيات و300 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الماضية.

وقال مصدر طبي، إن "نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة، أن هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة، وبهذا العدد ارتفع المجموع التراكمي للاصابات 15388 اصابة منذ ظهور الوباء".

وأضاف، انه"تم تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بفيروس كورونا، وأنه بهذا العدد ارتفع المجموع التراكمي للوفيات في المحافظة الى 618 حالة وفاة منذ ظهور الوباء"

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