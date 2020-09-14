من هم مرشحي رئيس الوزراء الذين عينهم لرئاسة الهيئات المستقلة ؟!

2020/09/14 | 13:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..لم تبتعد التعيينات التي اعلنها رئيس الوزراء في مناصب قيادية لعدد من الهيئات المستقلة، ومفاصل مالية وامنية، عن المحاصصة الحزبية، وإعادة تدوير عدد من الأسماء في مناصب جديدة.وباستعراض الأسماء التي تم الإفصاح عنها اليوم نجد ان رئيس الوزراء قرر تعيين مصطفى غالب مخيف الكتاب محافظاً للبنك المركزي، وكان الكتاب يشغل منصب مدير عام […]

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