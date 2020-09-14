الحشد الشعبي: دمرنا 10 مضافات احداها” مخزن الغذاء” الرئيسي للتنظيم في ديالى

2020/09/14 | 13:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىكشف الحشد الشعبي، الاثنين، عن تدمير 10 مضافات لتنظيم داعش احداها مخزن الغذاء الرئيسي للتنظيم في ديالى.وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” عمليات الحشد الشعبي في ديالى خلال ايلول الجاري والتي شملت 7 مناطق متفرقة اسفرت عن تدمير 10 مضافات جديدة لداعش الارهابي احداها مخزن الغذاءو التموين والدعم اللوجسيتي للتنظيم “.واضاف الحسيني،ان” ضبط المضافات وتدميرها جاء نتجية جهود استخبارية مهمة في كشف تلك المضافات التي عثر عليها في مناطق نائية جدا وجرى اخفاها بشكل معقد لمنع كشفها لافتا الى ان تدمير تلك المضافات ستؤدي الى ضعف التنظيم وشلل في تحركاته لانها تعتبر عامل مهم في نشاط خلاياه المبعثرة بين التلال والوديان في المناطق النائية”.وكانت الحشد الشعبي نفذ 5 عمليات تمشيط واسعة خلال ايلول الجاري في مناطق متفرقة لتعقب داعش الارهابي.انتهى/25

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