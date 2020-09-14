نائب عن سائرون يعلق على تغييرات الكاظمي لشاغلي الدرجات الخاصة

2020/09/14 | 13:11 - المصدر: السومرية نيوز

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رأى النائب عن تحالف عراقييون علي البديري، الاثنين، ان جميع التغييرات التي أجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في المناصب المتعلقة بالهيئات المستقلة تندرج ضمن ما تعهد به أمام الشعب وممثليهم في مجلس النواب بانه سيتحمل المسؤولية الكاملة للذهاب بالبلد الى بر الأمان.

وقال البديري في حديث لـ السومرية نيوز، ان "القوى السياسية سبق لها وخلال تشكيل الحكومة بأن أعطت الضوء الأخضر لرئيس مجلس الوزراء والفسحة الكاملة لاختيار من يراهم مناسبين للتصدي للكابينة الحكومية ليكون مسؤولا عنها أمام الشعب العراقي وممثليهم في مجلس النواب بحال النجاح او الاخفاق".

واضاف البديري، ان "الاسماء التي اعلن عنها بغض النظر عن مقبولية البعض منها من عدمها، فإن الخيار الاول والاخير لرئيس مجلس الوزراء، ونحن سبق لنا وأن أكدنا على اننا سنبقى داعمين لحكومة الكاظمي طالما كانت منسجمة مع مطالب الجماهير ودعوات المرجعية في الاصلاح والتغيير ومكافحة الفساد".





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