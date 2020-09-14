2020/09/14 | 13:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تعرض مشروع وحدة الهدرجة وتحسين البنزين الاستثماري في كركوك، اليوم الاثنين، إلى هجوم مسلح.



وأفاد مصدر أمني لـ"ناس"، (14 أيلول 2020)، بأن "مسحلين مجهولين، هاجموا بأسلحة خفيفة مشروع وحدة الهدرجة وتحسين البنزين الاستثماري في كركوك بمنطقة كوركة جال".

وأضاف أنه، "عبوة ناسفة انفجرت عقب الهجوم مما أدى الى مقتل أحد افراد الشركة الأمنية في الوحدة، وإصابة 4 آخرين بجروح".

ولفت إلى أن "ذلك يعد الاستهداف الثالث على موقع المشروع الذي ادى في السابق إلى مقتل عنصر أمني وإصابة اثنين".

وبحسب وزارة النفط فإن "مشروع الهدرجة وتحسين البنزين الاستثماري في كركوك سيعمل بطاقة 12 الف برميل باليوم وسينتج البنزين عالي الاوكتاين (95) بمواصفات اوروبية ويتكون من 3 وحدات رئيسية ( الهدرجة – الأزمرة – تحسين البنزين ) مدة تنفيذ المشروع 28 شهرياً وبكلفة تخمينية 400 مليون دولار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحون يهجمون على مشروع نفطي ’كبير’ في محافظة كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلحون يهجمون على مشروع نفطي ’كبير’ في محافظة كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).