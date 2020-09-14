أحلام الكورونا - جاسم محمد كاظم

2020/09/14 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاسم_محمد_كاظم أحلام الكورونا أزعج مافي مرض الكورونا يتمثل بهروب النوم وعدم انطباق الجفون بإغفائه طويلة عند اشتداد الحمى حيث يغادرك النوم إلى غير رجعة ألا في فترات لا تتعدى الدقائق المعدودة ليكون الليل مثل النهار .وحين يأخذك الإنهاك الشديد ينطفئ الدماغ لعدة دقائق أشبة بالكوما أو فقدان الإدراك لتعود إلى الأرق هذه المرة مرعوبا .وخلال هذه الدقائق الهار ......





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