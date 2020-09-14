تقديم مقترح نيابي للتجارة لاستبدال التموينية بالاموال

2020/09/14 | 13:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..كشفت النائبة عن تحالف القوى العراقية منار عبد المطلب، الاثنين، عن تقديم مقترح إلى وزير التجارة علاء الجبوري استبدال المفردات التموينية بمبالغ نقدية ، مشيرة الى ان هذه المواد الأساسية لاتوفرها الدولة كاملة للمواطن وما يصل منها غير جيد “،وقالت عبد المطلب في تصريح لـ/المعلومة/، “إننا تقدمنا بمقترح صرف 25 ألف دينار شهريا لكل مواطن بدلا عن مفردات البطاقة التموينية”.وأضافت أن “أبرز المشكلات التي يعانيها المواطن الفقير وهي تأخر وصول المواد التموينية لعدة أشهر، فضلا عدم مراعاة الناس للمعاناة التي يعانيها المواطن في ضل انتشار جائحة فيروس كورونا”.وأوضحت أن “أعضاء مجلس النواب يسجلون يوميا آلاف الشكاوى حول مشكلة تذبذب توزيع مفردات البطاقة التموينية”، مؤكدة أن “هناك تحركات نيابية استبدال مفردات التموينية بمبالغ نقدية أو تحسينها كما ونوعا كون بعضها لا يصلح للاستهلاك البشري”.



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