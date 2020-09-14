2020/09/14 | 13:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} كشف عضو خلية الازمة النيابية، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، حسن خلاطي، انخفاض شدة وشراسة فيروس كورونا في العراق.





وقال خلاطي في بيان تلقته {الفرات نيوز} إنه "من خلال زيارتنا الميدانية للردهات الوبائية في مستشفيات محافظة البصرة فقد لاحظنا انخفاضاً واضحاً في اعداد المرضى الراقدين الى ما يقرب من (60%) مما كانت عليه خلال الاسابيع الماضية ".

واضاف "ان ذلك الامر ربما ينطبق على المحافظات الاخرى ويؤشر انهُ انخفاض في اعداد الراقدين وليس في عدد الاصابات ".

وتابع" لقد اشرنا وبشكل واضح انخفاض شدة الوباء وشراسة الفيروس بما يمكن عدد كبير من المرضى من الاكتفاء بالعلاج المنزلي".

واشار خلاطي الى ان" هناك فرصة كبيرة امام دوائر الصحة في المحافظات لتنفيذ التوجه الحالي بأنشاء مستشفى وبائي مركزي بسعة سريرية كبيرة خارج المستشفيات وحسب توجيهات وزارة الصحة" .

واكد" امكانية عودة المستشفيات الى خدماتها الاعتيادية قبل الوباء الفايروسي مع الاحتفاظ بردهة وبائية واحدة في كل مستشفى ".

Mohameed

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلاطي يكشف عن انفراجة بشأن كورونا بعد هجمته الشرسة في العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلاطي يكشف عن انفراجة بشأن كورونا بعد هجمته الشرسة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).