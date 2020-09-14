بالصورة.. زوجان عراقيان يصفيان خلافاتهما بطريقة غريبة!

2020/09/14 | 13:17 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} لجأ زوجان الى تصفية خلافاتهما بطريقة غريبة، عبر التصادم بالسيارات وذلك على طريق مصيف بيرمام ـ اربيل في اقليم كردستان العراق.





وذكرت مديرية شرطة اربيل خلال بيان، اليوم الاثنين: ان تصادم سيارتين " جيلي ـ ويارس" على طريق اربيل ـ بيرمام، لم يسفر عن خسائر بشرية، مشيرة الى الحاق اضرار كبيرة بالسيارتين.

واضافت: ان التحقيقات بينت، وجود خلافات بين الزوجين، {سائقا السيارتين}، ما افضت الى التصادم، لافتة الى مشاكل سابقة بينهما، وحينما اراد الزوج رؤية اطفاله يوم الحادث، نشب خلاف جديد بينهما، غادرت الزوجة بسببها المنزل لتسجيل شكوى قانونية.

وبينت، ان الزوج حاول اللحاق بزوجته، وحدث التصادم اثناء التسابق، لمنعها من تسجيل الشكوى، مشيرة الى ان الزوجة طلبت تعويضا ماديا عن الاضرار التي لحقت بسيارتها.

عمار المسعودي

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