بالفيديو.. مسؤول عراقي يشتم متصلا على الهواء: بنسبة 76 بالمئة انجزنا اعمالا في بغداد!

2020/09/14 | 13:17 - المصدر: NRT عربية

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مدير عام الإعلام في أمانة بغداد

فوتو: ارشيف

منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، مقطع فيديو يظهر فيه مدير الإعلام والعلاقات في امانة بغداد، حكيم عبد الزهرة، وهو يشتم أحد المتصلين على الهواء، وذلك خلال استضافته في برنامج بإحدى القنوات الفضائية.

وبحسب الفيديو المنشور، الذي تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 14 أيلول 2020، فقد اشتكى أحد المواطنين خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج الذي استضاف مدير الإعلام والعلاقات في امانة بغداد، حكيم عبدالزهرة، من سوء الخدمات في شوارع العاصمة بغداد، والأرصفة المكسرة وبان أمانة العاصمة رغم المخصصات منذ العام 2003 لم تقم بتقديم الخدمات المطلوبة، حيث قارن ذلك بالتطور والخدمات في شوارع مدن الأنبار التي كانت تحت سيطرة داعش وتم تدميرها في العام 2014.

وأضاف المواطن خلال اتصاله بانه "لا يوجد أمانة لبغداد لانها لم تفعل شيئا سوى جباية الضرائب من المواطنين، وتساءل عن الخدمات المقدمة والشوارع التي تم تبليطها".

ووفقا لمقطع الفيديو، فان عبد الزهرة، ثار غضبه عند سماعه شكوى ذلك المواطن وقاطعه بالقول " لا تتجاوز أبدا سأطيح حظك، مهددا إياه بعدم التجاوز أكثر من مرة".

بعد ذلك أفاد عبد الزهرة، خلال البرنامج بأن على ذلك المواطن عدم التجاوز وبأنه كان عليه أن يتكلم بأدب، مبينا ان "الذي سيخرج عن الأدب سيتم الرد عليه بشدة".

وأوضح انه "رد على المواطن لأنه أخطأ في نهاية حديثه ، وهو مستعد لسماع الشكوى لمدة ساعتين شرط عدم التجاوز".

وتابع عبد الزهرة بالقول " المواطن قال إنه لا يوجد شارع مبلط وانا قدمت من مطار بغداد وشاهدت شارع المطار، كما انه مر بشارع صلاح الدين الأيوبي وهو من أفضل الشوارع التي نفذتها أمانة بغداد".

وأكد أن "أمانة بغداد عملت منذ أكثر من سنتين في تغيير 76 % من شبكات المياه في العاصمة، وغيرت شبكات المجاري ونصبت 11 مجسرا ووفرت 4 ملايين متر مكعب من الماء الصالح للشرب، كما ان منطقة الزعفرانية وفيها 24 محلة تم تبليط شوارعها وتنفيذ مشاريع مياه ومجاري فيها".

وقد عبر عدد من الناشطين عن غضبهم من ردة فعل عبدالزهرة، الذي هاجم أحد المواطنين على الهواء مباشرة.

فديو للمتحدث بأسم امانة بغداد وهو يهين مواطن عراقي انتقدهم، يثير غضب العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي.



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— Noor Khalil (@NoorKha14910941) September 14, 2020

هذا گدام التلفزيون وهيچ سوه بالمواطن،فكيف لو رايح المواطن لمكتبه🥴

والله مسؤول....وگلبه چبير🥺 pic.twitter.com/2FrwrjPgZE

— MUNQITH DAGHER الدين شأني والوطن شأننا (@MUNQITHDAGHER) September 14, 2020

ر.إ

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