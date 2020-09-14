حملة الشهادات العليا يقطعون طرقا رئيسية وسط بغداد للمطالبة بتعيينهم

2020/09/14 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت اعتصامات حملة الشهادات العليا تصعيدا لافتا،، حيث اقدم المحتجون على قطع الشوارع المحيطة بساحة معرض بغداد الدولي في منطقة المنصور للمطالبة بتعيينهم وفق تخصصاتهم.

كما قطع المتظاهرون وهم من خريجي الكليات والمعاهد وكذلك الدراسات العليا قطعوا الطرق المؤدية الى منطقة العلاوي للمطالبة بزجهم بالمنظومة التعليمية، وذلك بعد تخرجهم من مؤسساتهم التعليمية وبقائهم من دون تعيينات او رواتب.

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