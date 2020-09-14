خريجو المعاهد حملة الدبلوم يعتصمون في منطقة العلاوي وسط ‎بغداد – فيديو

2020/09/14 | 13:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / انطلقت صباح يوم الاثنين اعتصامات خريجو المعاهد حملة الدبلوم في منطقة العلاوي قرب بوابة “المنطقة الخضراء” وسط ‎بغداد، وطالب المعتصمين فرص عمل واهتمام من قبل الحكومة بشأنهم.

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