بعد تعذيبه.. القوات الأمنية الإيرانية تقتل عتالاً بعد اعتقاله جريحاً

2020/09/14 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت منظمة حقوقية عن قيام القوات الأمنية الإيرانية بقتل أحد العتالين في المناطق الحدودية بعد إلقاء القبض عليه جريحا.

وأوضحت منظمة هنكاو الخطوة في بيان، ان القوات الإيرانية أطلقت النار على عتال في إحدى مناطق مدينة شنو الإيرانية، مما أدى الى إصابته بجروح بليغة، ثم قامت باعتقاله وتعريضه للتعذيب، ثم قتله بواسطة إطلاق نار مباشر، فيما أكدت المنظمة ان السلطات سلمت جثمان الضحية لعائلته، بعد ان اشترطت عليهم عدم الادلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام.

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