2020/09/14 | 13:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يجب المواظبة على تنظيف المكيفات المنزلية بشكل دوري لأن تراكم الأوساخ سيجعل تلك المهمة صعبًة فيما بعد.ويمكن اعتماد الماء والخل في التنظيف من خلال فك الوجه الأمامي الخارجي، ونزع جزء التكييف العلوي مع مراعاة عدم إتلاف الأسلاك، ويمكن رفع المروحة أيضًا إذا كان فكها وتركيبها سهلاً.ثم تنظف المروحة وأجزاء التكييف بفوطة مبللة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طريقة تنظيف “التكييف” بشكل فعال وصحي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طريقة تنظيف “التكييف” بشكل فعال وصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).