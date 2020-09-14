2020/09/14 | 13:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يترأس الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، الخاصة بمناقشة قانون الموازنة.

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