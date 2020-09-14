الكاظمي يجري تغييرات في عدد من المناصب المهمة

2020/09/14 | 13:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تغييرات كبيرة في عدد من المناصب المهمة، وفق ما أفادت به الوكالة الرسمية.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر حكومي وتابعها "ألترا عراق"، إن "الكاظمي وجّه بتعيين مصطفى غالب مخيف الكتاب، محافظًا للبنك المركزي، وسهى داود الياس النجار، رئيسة للهيئة الوطنية للاستثمار، والمهندس منهل عزيز رؤوف الحبوبي، أمينًا للعاصمة، وسالم جواد عبدالهادي الچلبي، مديرًا للمصرف العراقي للتجارة TBI".

وأضافت الوكالة، أنه تم " تعيين الدكتور خالد العبيدي وكيلًا لشؤون عمليات جهاز المخابرات الوطني العراقي، وفالح يونس حسن، وكيلًا لجهاز الأمن الوطني، وحسن حلبوص حمزة، رئيسًا لهيئة الأوراق المالية، والشيخ سامي المسعودي رئيسًَا لهيئة الحج والعمرة".

وأشارت إلى تكليف "علاء جواد حميد برئاسة هيئة النزاهة".

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