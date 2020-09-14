ارتفاع حصيلة الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كردستان الى 36556 حالة

2020/09/14 | 13:32 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، اليوم الاثنين، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في الاقليم.وقالت الوزارة في بيان: ان "عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كردستان وصل الى 36556 حالة اصابة، 14260 في اربيل و13558 في السليمانية، و7526 في دهوك و1212 في حلبجة".واضافت ان "عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 23100 حالة، 10614 في اربيل و8929 في السليمانية و2423 في دهوك و1134 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 1340 حالة، 491 منها في اربيل و718 في السليمانية و110 في دهوك، و21 في حلبجة".وتابعت ان "الحالات المتبقية يبلغ عددها 12116 ، 3155 في اربيل و3911 في السليمانية و4993 في دهوك و57 في حلبجة ، وهي تحت الرعاية الطبية المستمرة".موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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