زفاف الفنانة الأردنية “ديانا كرازون” دون إقامة مظاهر الفرح

2020/09/14 | 13:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلن الناشط معاذ العمري زواجه من الفنانة الأردنية ديانا كرزون اليوم الاثنين، دون إقامة مظاهر الفرح وذلك تطبيقاً لقواعد السلامة العامة.View this post on Instagram بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات […]

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