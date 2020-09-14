وزير الخارجية يبحث في برلين ثلاثة ملفات

2020/09/14 | 13:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

وصل وزير الخارجية فؤاد حسين إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية لبحث عدد من الملفات.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية(واع)،اليوم الاثنين، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين وصل إلى برلين في زيارة رسمية يلتقي من خلالها نظيره الألماني هايكو ماس ووزيرة الدفاع انكريد كارن كارنباور".

واضاف ،أن " الوزير حسين سيبحث خلال الزيارة عدداً من ملفات العلاقات الثنائية والتعاون الأمني ودخول الشركات الألمانية".

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