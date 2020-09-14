2020/09/14 | 13:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _بغداد أجريت مراسيم تشييع جديدة للمدرب الراحل علي هادي، بعد نقل جثمانه من المقبرة المخصصة لدفن المتوفين جراء فايروس كورونا في محافظة النجف، إلى مقبرة وادي السلام القديمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشييع جديد للمدرب علي هادي بعد نقل جثمانه إلى مقبرة وادي السلام القديمة) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشييع جديد للمدرب علي هادي بعد نقل جثمانه إلى مقبرة وادي السلام القديمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).