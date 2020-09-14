الإيقاف يتربص بـ3 مشاريع سكنية “شهيرة” في العاصمة بغداد.. وبسماية يودع الشركة “الأم”

2020/09/14 | 13:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

معضلات كبيرة وتوقف يواجه 3 مشاريع سكنية ضخمة، حيث اعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، توقف العمل بمشروع بسماية السكني، بعد انجاز الشركة المنفذة 30 الف وحدة سكنية فيه، وانسحاب الشركة عن الخدمات المقدمة، فضلًا عن إيقاف مشروع المليون وحدة سكنية، فضلًا عن مشروع مجمع معسكر الرشيد.

وقال مدير الدائرة الادارية في الهيئة صفاء خليل هادي في تصريحات صحفية، إن “مشروع بسماية السكني يعد من اكبر المشاريع الستراتيجية كونه متكاملا كبنى تحتية وخدمات من منظومات غاز وتجهيز كهرباء على مدار الساعة، كما انه يعد من بواكير مشروع المليون وحدة سكنية وواجه الكثير من الاشكالات خلال الاشهر القليلة الماضية بعد ان نجحت الشركة المنفذة وحتى نهاية العام 2019، في انجاز 30 الف وحدة سكنية وزعت منها ما يقارب 15 الف وحدة سكنية بين المواطنين و15 الفا اخرى قيد التسليم”.

واضاف أن “الشركة المنفذة للمشروع توقفت عن العمل حاليا بسبب عدم تسديد مستحقاتها لعامي 2019 و2020، كما تلكأت بسبب الحرب على عصابات (داعش) والاوضاع الاقتصادية التي شهدتها البلاد”.

وتابع أن “الاعتراض على الشركة انها ليست استثمارا، وانما تمويل حكومي”، مشيرا الى انه “تم تحقيق 25 اجتماعا بين الحكومة وشركة (هنوا)، بيد انه لم يتم التوصل الى نتيجة”.

وكشف عن توقف “مشروع المليون وحدة سكنية في بغداد والمحافظات…، بشكل تام”، مفصحاً عن “مفاتحة جهاز مكافحة الارهاب الهيئة لتوفير 18 الف وحدة لمنتسبيه”.

وبين أن “واحدة من المشكلات التي واجهت المشروع هو الطريق السريع الممتد من المدينة باتجاه العاصمة لاسيما ان التخصيص المالي ادرج ضمن الموازنة الاتحادية منذ العام 2013 ضمن المبالغ المخصصة للهيئة الوطنية للاستثمار بمبلغ 120 مليون دولار، بيد ان وزارتي التخطيط والمالية لم تطلق تخصيصاته، ما اضطر الهيئة للاستعداد لاعلانه كفرصة استثمارية بعد عقد اجتماع مع لجنة الخدمات النيابية على احالة بعض الطرق للاستثمار”.

وأفاد هادي بأن “أول طريق سيعرض للاستثمار هو طريق بسماية بمسافة عشرة كيلو مترات والذي وضعت دائرة الطرق والجسور اللمسات الاخيرة لتصاميمه وتفاصيله الفنية مقابل جباية لتوفير الخدمات للطريق، ويكون التسديد عن طريق الدفع المسبق لاسيما ان عددا من الشركات قدمت عروضا لاستثمار هذا الطريق”.

واكد أن “مشروع بسماية اسهم اسهاما فاعلا في توفير ما يقارب 3000 ميغاواط الى الشبكة الوطنية من خلال محطتها الاستثمارية التي يجري حاليا توسعتها لتصل الى اربعة الاف و500 ميغاواط، اضافة الى مشاريع بناء المحطات في عدد من المحافظات التي اسهمت برفد المنظومة بطاقات كبيرة”، مؤكدا ان “حجم الاستثمار في محطة كهرباء بسماية وحدها قدر بأربعة مليارات و500 مليون دولار”.

وبشأن مجمع معسكر الرشيد الاستثماري ذكر مدير الدائرة الادارية في الهيئة أن “المشروع احيل على شركة (اعمار) الاماراتية، وانسحبت لوجود تجاوزات على الاراضي، وتطلب دفع تعويضات كبيرة للمتجاوزين والمدعومين من جهات متنفذة”، كاشفا عن “وجود ضغوط من قبل سياسيين واعضاء مجلس نواب للحصول على اجازات استثمار”.

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