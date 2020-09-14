وزير التخطيط يبحث نتائج ’القمة الثلاثية’ مع السفير المصري لدى بغداد

2020/09/14 | 13:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث وزير التخطيط خالد بتال، الاثنين، مع السفير المصري لدى بغداد علاء الدين عبدالمنعم، نتائج القمة الثلاثية الأخيرة بين العراق ومصر والأردن. وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 أيلول 2020)، إنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها".

وأضاف، "ناقش الطرفان، النتائج الإيجابية التي تمخضت عنها القمة الثلاثية الأخيرة بين العراق ومصر والأردن، وفي مقدمتها تشكيل المجلس التنسيقي الثلاثي الذي يرأسه عن الجانب العراقي وزير التخطيط، ويضم في عضويته عددا من الوزراء، ومشروع الربط الكهربائي، وإنشاء منطقة صناعية مشتركة بين البلدان الثلاثة، فضلا عن مشاريع أخرى ذات صلة بالنفط والغاز".

وتطرق اللقاء إلى "الاستعدادات الجارية لعقد اللجنة العليا المشتركة العراقية - المصرية في النصف الثاني من شهر تشرين الأول المقبل".

واشار إلى أن "وزير التخطيط تسلّم دعوة رسمية من نظيرته وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، لزيارة القاهرة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، والتجاري بين البلدين، وإمكانية الاستفادة من التجربة المصرية في مجال معالجة العشوائيات وحل أزمة السكن، واحتواء البطالة، من خلال الشروع بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية الكبيرة".

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