المرصد: 10 قتلى موالين لإيران في ضربات جوية على شرق سوريا

2020/09/14 | 13:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 10 مسلحين موالين لإيران، غالبيتهم عراقيون، الاثنين في ضربات شنتها طائرات "يرجح أنها إسرائيلية" على شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين.

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