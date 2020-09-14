عضو خلية الازمة يكشف انخفاض شدة وشراسة كورونا في العراق

2020/09/14 | 13:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف عضو خلية الازمة النيابية ، عن لجنة الصحة في مجلس النواب حسن خلاطي اليوم الاثنين ، انخفاض شدة وشراسة فيروس كورونا في العراق.

وقال خلاطي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” من خلال زيارتنا الميدانية للردهات الوبائية في مستشفيات محافظة البصرة فقد لاحظنا انخفاضاً واضحاً في اعداد المرضى الراقدين الى ما يقرب من (60%) مما كانت عليه خلال الاسابيع الماضية “.

واضاف “ان ذلك الامر ربما ينطبق على المحافظات الاخرى ويؤشر انهُ انخفاض في اعداد الراقدين وليس في عدد الاصابات “.

وتابع” لقد اشرنا وبشكل واضح انخفاض شدة الوباء وشراسة الفيروس بما يمكن عدد كبير من المرضى من الاكتفاء بالعلاج المنزلي”.

واشار خلاطي الى ان” هناك فرصة كبيرة امام دوائر الصحة في المحافظات لتنفيذ التوجه الحالي بأنشاء مستشفى وبائي مركزي بسعة سريرية كبيرة خارج المستشفيات وحسب توجيهات وزارة الصحة” .

واكد” امكانية عودة المستشفيات الى خدماتها الاعتيادية قبل الوباء الفايروسي مع الاحتفاظ بردهة وبائية واحدة في كل مستشفى “.

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