ابو رغيف بعد بيان المرجعية: هكذا تترسخ الرؤية ويتجدد الفهم العميق لمسيرة التصحيح

2020/09/14 | 13:48 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} علق المتحدث باسم تيار الحكمة الوطني نوفل ابو رغيف، اليوم الاثنين، على بيان مكتب المرجعية الدينية العليا يوم امس، والذي دعت فيه الى عدة امور مهمة من ضمنها الالتزام باجراء الانتخابات المبكرة ومحاربة الفساد.





وقال ابو رغيف في تغريدة على حسابه في تويتر: "وهكذا تترسَّخُ الرؤية وتتجلى الإرادة ويتجدد الفهم العميق لمسيرة التصحيح وبناء الدولة وتُضاءُ خارطةُ الوطن بهدي المرجعية العليا ورعايتها .



وكيفَ لا ؟ والإمام السيستاني بوصلة العدالة والإصلاح والتغيير".

Mohameed

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