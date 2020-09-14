زيارات ولقاءات مهمّة… زعيم حركة حماس يكثّف نشاطه في الآونة الأخيرة

2020/09/14 | 13:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ مراد سامي/..كثّف زعيم حركة حماس إسماعيل هنيّة نشاطه مؤخّرًا، وقد ارتبط اسمه في وسائل الإعلام بالجولات التي يقوم بها خارج قطاع غزّة، إذ أدّى في الأيّام الماضية زيارة أولى إلى تركيا وأخرى إلى لبنان.وفي الزيارتيْن التقى هنيّة بعدد واسع من القيادات السياسيّة الهامّة في كلتي الدّولتيْن.بالإضافة إلى نشاط الدبلوماسي، من المنتظر أن […]

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