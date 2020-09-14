تمديد معرض الأمل في جاليري رؤى32 للفنون بالعاصمة الاردنية

2020/09/14 | 13:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..قرر جاليري رؤى32 للفنون تمديد معرض «الأمل» لأربعة فنانيين اردنيين، حتى 1 تشرين أول في جاليري رؤى32، عمان، الاردن.ويأتي التمديد حسب القائمين على المعرض لإتاحة فرصة أكبر للجمهورالمهتمين بالفنون لزيارة المعرض والإطلاع على الاعمال المشاركة فيه.وكان الدكتور باسم الطويسي وزير الثقافة في الاردن، قد إفتتح معرض “الأمل” في جاليري رؤى٣٢ للفنون، عمان، الأردن، […]

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