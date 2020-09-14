اعتقال مجموعة مختصة ببيع وترويج الحبوب المخدرة في الانبار

2020/09/14 | 13:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..أعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار ، الاثنين، عن اعتقال مجموعة مختصة ببيع وترويج الحبوب المخدرة بعملية امنية استباقية في الانبار .وقال كسار في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قوة امنية من قيادة شرطة الانبار شرعت بحملة امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من مدن الانبار، على خلفية ورود معلومات استخبارية دقيقة افادت بوجود مجموعة مكونة من خمسة اشخاص يقومون بعمليات بيع وترويج الحبوب المخدرة حيث تم تطويق امكان تواجدهم والقاء القبض على جميع افراد المجموعة دون وقوع أي مقابلة مسلحة “.واضاف ان” القوات الامنية ضبطت بحوزة المعتقلين اكثر من 8 الاف حبة مخدرة من النوعية الفعالة”، مبينا ان” عملية الاعتقال جاءت وفق مذكرة قبض صادرة من قاضي التحقيق المختص”.وأوضح كسار أن “القوات الامنية اكملت كافة الاجراءات القضائية الصادرة بحقهم وأحالتهم الى المحاكم المختصة فيما تم تسليم المواد المضبوطة الى السلطات المختصة “.



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