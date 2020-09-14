عضو في لجنة التربية يتحدث عن تسريب أسئلة السادس الإعدادي: خيانة لا تغتفر

2020/09/14 | 14:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إنها خيانة تستحق إنزال أشد العقوبات بالمتسببين (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

تحدث عضو لجنة التربية البرلمانية، والنائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصي، بمعلومات عن تسريب أسئلة الامتحانات الوزارية للصف السادس الإعدادي خلال ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم 14 أيلول/سبتمبر في أحد المراكز الامتحانية.

وقال المكصوصي، في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "تسريب الأسئلة الوزارية، يعد انتهاكًا للعملية الامتحانية برمتها".

وأضاف، "في حال ثبتت صحة هذه المعلومة ، سنحمل وزارة التربية المسؤولية الكاملة، وسنتبع الإجراءات القانونية كافة، لمعاقبة من قام بهذا العمل، مهما كانت درجته الوظيفية".

وأكد عضو لجنة التربية النيابية على أن هذا الفعل "خيانة لا تغتفر، تستحق إنزال أشد العقوبات بالمتسببين".

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