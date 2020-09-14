عاجل: بعد مضي تسعة أشهر من السنة.. الكاظمي يجتمع بمجلس الوزراء بشأن موازنة 2020

2020/09/14 | 14:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/قبل نهاية السنة الحالية بثلاثة اشهر،عقد مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمناقشة الموازنة المالية للعام الحالي. وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان مقتضب تلقى "عراقي نيوز" نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، الخاصة بمناقشة قانون الموازنة". وأعلن احمد ملا طلال، الناطق باسم رئيس الوزراء، في وقت سابق، عن تخصيص جلسة طارئة مطلع الاسبوع المقبل لاقرار الموازنة". وذكر ملا طلال في مؤتمر صحفي في (8 ايلول 2020)، ان "مجلس الوزراء خلال جلسته قرر تخصيص جلسة طارئة مطلع الأسبوع المقبل لإقرار الموازنة". موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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