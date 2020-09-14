2020/09/14 | 14:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت قيداة شرطة البصرة، الاثنين، تحرير مختطفتان والقاء القبض على خاطالخاطفين.وقال قائد شرطة في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، انه “بعد ورود معلومات عن تعرض فتاتين لحالة خطف من قبل ثلاثة متهمين على الفور تم تشكيل فريق عمل”.واضاف، انه”بعد جمع المعلومات والتحري أثمرت جهود الفريق من التوصل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحرير مختطفتان والقاء القبض على الخاطفين المركز الخبري الوطني.

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