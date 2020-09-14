نائب: يجب المحافظة على التوازن الديمغرافي في توزيع الدوائر الانتخابية

2020/09/14 | 14:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..طالب النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الاثنين , بضرورة الحفاظ على التوازن الديمغرافي عند توزيع الدوائر الانتخابية دون الاهتمام بنوازع المصالح الحزبية الضيقة وذلك لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والسكانية .وقال جابر في تصريح لـ / المعلومة / , نحن مع الدوائر الانتخابية المتعددة لكن شرط التوازن في التوزيع الديمغرافي يجب ان يكون حاضرا ولا ينبغي الاهتمام بنوازع بعض الأحزاب السياسية الضيقة التي تحاول ضم دوائر محددة ومتباعدة لجعلها دائرة انتخابية”.وأوضح، أن “مثل هكذا طروحات سوف تسيء لقانون الانتخابات فضلا على انها ستغييب العدالة الاجتماعية والسكانية بالتوزيعات ” .وأشار جابر إلى ان ” اعتماد ضم المناطق المجاورة والمشتركة هي السبيل الصحيح للتوزيع الجغرافي وان أي زيادة بالسكان بالإمكان ضمها الى اقرب ما يجاورها من اقضية او نواحي ” .



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