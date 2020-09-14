2020/09/14 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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الاعلام الامني: مقتل عنصر حماية معمل اهلي واصابة 3 اخرين بهجوم مسلح في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الاعلام الامني: مقتل عنصر حماية معمل اهلي واصابة 3 اخرين بهجوم مسلح في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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