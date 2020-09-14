’’لسنا خدما لآبائكم’’.. المتحدث باسم أمانة بغداد ينهار ويشتم على الهواء مباشرة (فيديو)

2020/09/14 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

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اظهر مقطع مصور من برنامج تلفزيوني، انهيار المتحدث باسم امانة بغداد والإساءة على متصل اتهم دائرته بعدم تقديم الخدمات على مدار الـ 17 عاماً الماضية.

وخلال لقاء استضافته قناة "آسيا"، ظهر عبدالزهرة، منهاراً بعد اتصال من أحد المواطنين، ورد عليه قائلاً: "خدم نشتغل عند الخلفوك، أطيح حظك، إذا حجيت حجاية زايدة".

وتحدث المتصل خلال اللقاء، عن الوضع الذي تمر به العاصمة، من انعدام الخدمات وفقر البنى التحتية، والازدحامات التي تمر بها بغداد، وختم حديثه قائلاً بـ"ما عدكم ضمير".

وأثار حديث المتصل، المتحدث باسم الأمانة ما دفعه للتجاوز وتلفظ ألفاظ مسيئة بحق المتصل.

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