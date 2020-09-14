شرطة ميسان تعقد مؤتمراً عشائرياً في المحافظة للحد من النزاعات العشائرية

2020/09/14 | 14:05 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / عقدت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت مؤتمراً عشائرياً موسعاً برئاسة الفريق "ثامر محمد إسماعيل" قائد فرقة الرد السريع وبحضور قائد شرطة محافظة ميسان والمنشآت العميد "عبد الخضر جاسم الساعدي" وعدد من وجهاء وشيوخ العشائر لدراسة الوضع الأمني في داخل المحافظة.وقال قائد شرطة ميسان إثناء المؤتمر إن" شرطة المحافظة ماضية في تطبيق القانون وفرض سلطة الدولة من خلال تفعيل الخطط الأمنية المستمرة وملاحقة جميع العناصر المطلوبة للقضاء العراقي".واكد ان" عشائر ميسان يجب أن تسجل موقفاً مشرفاً في الوقوف مع عمل الأجهزة الأمنية ومساندة القانون واحترامه ويكون لديها الحرص الكبير على امن المحافظة وواقعها في مختلف المجالات والأصعدة مضيفاً ان" عشائر المحافظة قامت بعقد الكثير من المؤتمرات والندوات الهادفة إلى دعم وإسناد القانون والسلطة القضائية والتبرئة من المجرمين والخارجين عن القانون وتسليمهم للعدالة.وتضمن المؤتمر مقترحات ومحاور عديدة صبت جميعها في مصلحة ودعم القانون وإسناده وتطوير الواقع الأمني الخاص في محافظة ميسان./انتهى

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