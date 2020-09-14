عضو بخلية الازمة يكشف عن انخفاض شدة وشراسة كورونا في العراق

2020/09/14 | 14:05 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ كشف عضو خلية الازمة النيابية حسن خلاطي، عن انخفاض شدة وشراسة فيروس كورونا في العراق.وقال الخلاطي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه "خلال زيارتنا الميدانية للردهات الوبائية في مستشفيات محافظة البصرة ، لاحظنا انخفاضاً واضحاً في اعداد المرضى الراقدين الى ما يقرب من (60%) مما كانت عليه خلال الاسابيع الماضية".واضاف ان "ذلك الامر ربما ينطبق على المحافظات الاخرى ويؤشر انهُ انخفاض في اعداد الراقدين وليس في عدد الاصابات".وتابع :"اننا اشرنا بشكل واضح انخفاض شدة الوباء وشراسة الفيروس ، بما يمكن عددا كبيرا من المرضى من الاكتفاء بالعلاج المنزلي".وتابع :" ان هناك فرصة كبيرة امام دوائر الصحة في المحافظات لتنفيذ التوجه الحالي بانشاء مستشفى وبائي مركزي بسعة سريرية كبيرة خارج المستشفيات وحسب توجيهات وزارة الصحة"، لافتا الى "امكانية عودة المستشفيات الى خدماتها الاعتيادية قبل الوباء الفايروسي مع الاحتفاظ بردهة وبائية واحدة في كل مستشفى"./انتهى10

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