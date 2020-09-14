وزير الصحة يبحث مع نظرائه في خمس دول الاجراءات المتخذة للزيارة الاربعينية

2020/09/14 | 14:05 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ بحث وزير الصحة حسن التميمي، مع وزراء صحة خمس دول ، الاجراءات المتخذة للزيارة الاربعينية والزيارة عن بعد.وقالت وزارة الصحة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "وزير الصحة حسن التميمي اجرى مكالمات هاتفية مع وزراء الصحة في الكويت والبحرين وسوريا وايران وباكستان".واضافت انه "ناقش مع نظرائه الوزراء الاجراءات المتخذة لمجابهة جائحة كورونا وسبل التعاون المشترك وكذلك مناقشة الاجراءات المتخذة للزيارة الاربعينية والزيارة عن بعد"./انتهى10

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