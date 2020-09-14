مواقع التواصل “تضج” في العراق: مسؤول حكومي “ينهار” على الهواء مباشرة ويشتم مواطنًا خلال اتصال هاتفي

2020/09/14 | 14:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أشعل المتحدث باسم امانة بغداد حكيم عبدالزهرة موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن فقد اعصابه على الهواء مباشرة وأقدم على شتم مواطن اتصل على برنامج متلفز مشتكيًا من سوء خدمة الامانة في شوارع العاصمة بغداد.

شاهد اخلاق المسؤول العراقي.حكيم عبد الزهرة في مشادة على الهواء مباشرة يقول لمواطن عراقي (اطيح حظك احنه ما نشتغل عند الخلفك)مااعرف شنو يعتقد هذا التافه عند تسلمه المنصب؟؟؟ pic.twitter.com/P7s2bNzwb1

— sami alabadi (@sami72939335) September 14, 2020

وعقب قيام المواطن بالتشكيك في عمل الامانة مشتكيًا من سوء الشوارع، وصف مسؤولي الامانة بأنهم “لايمتلكون ظميرًا”، قبل أن يفقد عبدالزهرة اعصابه ويشتم المواطن المتصل.

المتحدث بأسم امانة بغداد وهو يهين ويسب مواطن عراقي على الهواء مباشرتا .



تخيلوا بمكتبة شلون يعامل المواطنين وحماية موجودين pic.twitter.com/KPOLyV1xeR

— Ali Abdulameer (@1i990) September 14, 2020

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